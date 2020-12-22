ГБР открыло производство против полицейских, которых подозревают в рейдерстве

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство в отношении сотрудников Голосеевского управления Национальной полиции в Киеве по фактам превышения ими служебных полномочий. Речь может идти о рейдерском захвате собственности.

Как стало известно из выписки с ЕРДР, полиция Голосеевского района якобы приняла одну из сторон в корпоративном конфликте. В частности, к возможному рейдерскому захвату может быть причастен начальник управления Владислав Ищенко.

Речь идет о том, что в ноябре 2020 года в столице неизвестные пытались выселить из квартиры женщину. После смерти супруга, в ее распоряжении остались дорогостоящие объекты недвижимости. Также супругам принадлежало предприятие ООО "СП" АТАД К", директором которого является вдова – Оксана Ксенофонтова.

Как рассказала сама женщина, рейдеры попытались незаконно исключить ее из руководства фирмы, где она значится директором, а также выселили ее из квартиры и забрали оттуда все вещи – драгоценности, картины, шубы и денежные средства.

Женщина якобы вызвала на место полицейских, а те следственно-оперативную группу. Однако СОГ так на вызов и не приехали. Вместо них, по ее словам, к дома подъехали "титушки".