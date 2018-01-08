"ФСБ выкурим": радикалы разразились дерзкими угрозами в адрес УПЦ МП

Активисты организации "С14" пригрозили "выкурить" ФСБ из Киево-Печерской лавры, чтобы она стала по-настоящему украинской.

Об этом написал на своей странице в Facebook член организации Сергей Мазур.

"Акция прошла удачно. ФСБ показало свое истинное лицо. Услышали от служителей УПЦ МП про хунту, братоубийственную войну и Нацгвардию, которая "убивает детей". Одному из таких говорунов нормально досталось и он исчез на территории святыни", – написал он.

По словам Мазура, активисты познакомилось с митрополитом Павлом, который на своем автомобиле Mercedes класса S спешил с богослужения.

"Он в 2014 сравнивал Януковича (экс-президент Украины – Ред.) с Иисусом и неоднократно со своими "титушками" нападал на журналистов. Мы донесли правду об УПЦ МП. Вспомнили о "титушках" и сепаратистах, которые скрывались во время Майдана и войны. Особенно тех, которые были нами наказаны и затем бежали в "ДНР" и "ЛНР", – отметил Мазур.

Он подчеркнул, что украинскую святыню захватил враг, и пора это исправить.

"Наша акция - первый шаг. ФСБ выкурим. А Лавра станет действительно украинской", – резюмировал он.

Напомним, 8 января члены общественной организации "С14" устроили в Киеве акцию протеста, заблокировав въезд на территорию Киево-Печерской Лавры. Участники акции вышли после того, как в Лавре отказались отпевать погибших воинов АТО, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Как сообщал "Обозреватель", сторонники УПЦ МП атаковали активистов, что вызвало обеспокоенность у пользователей сети.