Фотограф Порошенко показал избирательную кампанию на снимках

Глеб Иванов Кияни 13:15, 28.10.2020

Фотограф Михаил Палинчак, который работал в Администрации президента Украины времен Петра Порошенко, а после завершения каденции 5 главы государства продолжил сотрудничать с партией "Европейская Солидарность", опубликовал интересную фотосессию. На ней он зафиксировал историю победной избирательной кампании "ЕС" в Киевсовет – с момента объявления о том, что эта политсила идет на выборы.

Фотографии Палинчак выложил на своей странице в Фейсбук.

"Список партии "Европейская Солидарность" на местных выборах в Киевсовет возглавила Марина Порошенко. По данным параллельного подсчета голосов партия "Европейская солидарность" побеждает в Киеве и сформирует наибольшую фракцию в Киевсовете. Поздравляю всю команду с победой! И особенно Марину Порошенко, Наталью Бутенко, Викторию Сюмар, Динару Хабибулаеву, Андрея Жигулина, Елену Белову", – написал Палинчак.

Он также рассказал о том, что зафиксировал всю избирательную кампанию "ЕС" в Киеве – от объявления о старте кампании и до появления первых результатов.

"Чуть больше двух месяцев я фотографировал избирательную кампанию Марины Порошенко начиная с объявления и до самого голосования и появления результатов. Сказать, что было интересно – это ничего не сказать. Но за фотографа должны говорить его фотографии", – подчеркнул фотограф.

Фотограф зафиксировал ход избирательной кампании ЕС в Киеве.
facebook.com/mpalinchak
Первым номером в "киевском" списке "ЕС" стала Марина Порошенко.
facebook.com/mpalinchak
Лидер "ЕС" Петр Порошенко был рядом с женой Мариной
facebook.com/mpalinchak
facebook.com/mpalinchak
Марина Порошенко дает интервью очередному телеканалу
facebook.com/mpalinchak
На избирательную кампанию наложила отпечаток ситуация с коронавирусом: встречи с избирателями пришлось совмещать с помощью врачам.
facebook.com/mpalinchak
Важный аспект кампании - встречи с военными.
facebook.com/mpalinchak
Марина Порошенко, №1 в списке "ЕС" в Киевсовет.
facebook.com/mpalinchak
За два месяца команда "ЕС" прошла много пресс-коннференций и брифингов.
facebook.com/mpalinchak
Команда "ЕС" работала слаженно.
facebook.com/mpalinchak
Марина Порошенко встречается с военными.
facebook.com/mpalinchak
Поддержка медиков - важная составляющая программы "ЕС".
facebook.com/mpalinchak
facebook.com/mpalinchak
facebook.com/mpalinchak
Изнурительный ритм кампании сказывался на всех.
facebook.com/mpalinchak
Марина Порошенко возглавила команду ЕС в Киеве
facebook.com/mpalinchak
После пресс конференции.
facebook.com/mpalinchak
Петр и Марина Порошенко участвуют в мемориальном мероприятии "Колокола памяти".
facebook.com/mpalinchak
Семья Порошенко голосует на выборах.
facebook.com/mpalinchak

Как сообщал OBOZREVATEL, "ЕС" по предварительным подсчетам голосов получит самую большую фракцию в Киевсовете. В политсиле уже рассказали о первых шагах, которые считают необходимым сделать.

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Кияни

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