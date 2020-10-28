Фотограф Порошенко показал избирательную кампанию на снимках

Фотограф Михаил Палинчак, который работал в Администрации президента Украины времен Петра Порошенко, а после завершения каденции 5 главы государства продолжил сотрудничать с партией "Европейская Солидарность", опубликовал интересную фотосессию. На ней он зафиксировал историю победной избирательной кампании "ЕС" в Киевсовет – с момента объявления о том, что эта политсила идет на выборы.

Фотографии Палинчак выложил на своей странице в Фейсбук.

"Список партии "Европейская Солидарность" на местных выборах в Киевсовет возглавила Марина Порошенко. По данным параллельного подсчета голосов партия "Европейская солидарность" побеждает в Киеве и сформирует наибольшую фракцию в Киевсовете. Поздравляю всю команду с победой! И особенно Марину Порошенко, Наталью Бутенко, Викторию Сюмар, Динару Хабибулаеву, Андрея Жигулина, Елену Белову", – написал Палинчак.

Он также рассказал о том, что зафиксировал всю избирательную кампанию "ЕС" в Киеве – от объявления о старте кампании и до появления первых результатов.

"Чуть больше двух месяцев я фотографировал избирательную кампанию Марины Порошенко начиная с объявления и до самого голосования и появления результатов. Сказать, что было интересно – это ничего не сказать. Но за фотографа должны говорить его фотографии", – подчеркнул фотограф.

Как сообщал OBOZREVATEL, "ЕС" по предварительным подсчетам голосов получит самую большую фракцию в Киевсовете. В политсиле уже рассказали о первых шагах, которые считают необходимым сделать.