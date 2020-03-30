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30 марта • обновлено в 23:49
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Фото киевской медсестры со шрамами от маски растрогало украинцев

2.6т
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В соцсетях появилось фото киевской медсестры Алены Финиш, на лице которой видно огромные шрамы от маски. Это вызвало трогательную реакцию украинцев.

Снимок на своей странице в Facebook опубликовал анестезиолог инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9 Владимир Лиходиевский (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"А это – шрамы от маски у моей реанимационной медсестры, которая работает сегодня одна. Работа в условиях органиченных ресурсов. Но самый страшный дефицит у нас – не дефицит масок, а дефицит персонала", – прокомментировал Лиходиевский.

"Спасибо за подвиг!" Фото киевской медсестры со шрамами от маски растрогало украинцев

Алена Финиш/Facebook

"Спасибо за подвиг!" Фото киевской медсестры со шрамами от маски растрогало украинцев

Владимир Лиходиевский/Facebook

Пользователи соцсети возмутились тем, что в стране не ценят таких медиков, а также поблагодарили женщину за ее подвиг.

"Спасибо за подвиг!" Фото киевской медсестры со шрамами от маски растрогало украинцев
"Спасибо за подвиг!" Фото киевской медсестры со шрамами от маски растрогало украинцев
"Спасибо за подвиг!" Фото киевской медсестры со шрамами от маски растрогало украинцев
"Спасибо за подвиг!" Фото киевской медсестры со шрамами от маски растрогало украинцев
"Спасибо за подвиг!" Фото киевской медсестры со шрамами от маски растрогало украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине у восьми медиков официально подтвержден коронавирус. Последние четыре случая — в Монастырисском районе Тернопольской области. В том числе у заведующего Центром первичной медицинской помощи.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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