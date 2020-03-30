"Спасибо за подвиг!" Фото киевской медсестры со шрамами от маски растрогало украинцев

В соцсетях появилось фото киевской медсестры Алены Финиш, на лице которой видно огромные шрамы от маски. Это вызвало трогательную реакцию украинцев.

Снимок на своей странице в Facebook опубликовал анестезиолог инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9 Владимир Лиходиевский (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"А это – шрамы от маски у моей реанимационной медсестры, которая работает сегодня одна. Работа в условиях органиченных ресурсов. Но самый страшный дефицит у нас – не дефицит масок, а дефицит персонала", – прокомментировал Лиходиевский.

Алена Финиш/Facebook

Владимир Лиходиевский/Facebook

Пользователи соцсети возмутились тем, что в стране не ценят таких медиков, а также поблагодарили женщину за ее подвиг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине у восьми медиков официально подтвержден коронавирус. Последние четыре случая — в Монастырисском районе Тернопольской области. В том числе у заведующего Центром первичной медицинской помощи.

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