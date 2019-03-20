Холодильник, мультиварка и электрочайник: появились фото камеры Вышинского в СИЗО Киева

Подозреваемый в госизмене журналист Кирилл Вышинский живет в камере киевского СИЗО с холодильником, мультиваркой и электрочайником.
Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова. Таким образом она опровергла информацию российских СМИ о том, что Вышинский якобы живет в "ужасных условиях".
"Адвокатом Кирилла Вышинского была распространена информация, что он находится в Лукьяновском СИЗО без электрики и матраса. Результаты проверки выявили, что помещение, где удерживается Вышинский, светлое и чистое, с электричеством, отоплением и водоснабжением", ‒ написала Денисова.
Камера Вышинского
Facebook Людмила Денисова
Камера Вышинского
Facebook Людмила Денисова
Она подчеркнула, что подозреваемый спит на чистой постели, у него есть питьевая вода и необходимые бытовые предметы.
Камера Вышинского
Facebook Людмила Денисова
Кирилл Вышинский
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Как писал OBOZREVATEL:
В мае 2018 года СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан Вышинский. Против него открыли уголовное производство по статье "Государственная измена".
У журналиста нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог.
Позже он публично попросил лишить его гражданства Украины и попросил российское, однако вскоре директору "РИА Новости Украина" сообщили, что это невозможно.
В январе российские следователи возбудили уголовное дело против следователя СБУ Андрея Просняка, привлекшего к ответственности в Украине Вышинского.
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