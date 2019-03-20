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/Криминал

Холодильник, мультиварка и электрочайник: появились фото камеры Вышинского в СИЗО Киева

1.6тЧитать материал на украинском

Подозреваемый в госизмене журналист Кирилл Вышинский живет в камере киевского СИЗО с холодильником, мультиваркой и электрочайником.

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова. Таким образом она опровергла информацию российских СМИ о том, что Вышинский якобы живет в "ужасных условиях".

"Адвокатом Кирилла Вышинского была распространена информация, что он находится в Лукьяновском СИЗО без электрики и матраса. Результаты проверки выявили, что помещение, где удерживается Вышинский, светлое и чистое, с электричеством, отоплением и водоснабжением", ‒ написала Денисова.

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Камера Вышинского

Камера Вышинского

Facebook Людмила Денисова

Камера Вышинского

Камера Вышинского

Facebook Людмила Денисова

Она подчеркнула, что подозреваемый спит на чистой постели, у него есть питьевая вода и необходимые бытовые предметы.

Камера Вышинского

Камера Вышинского

Facebook Людмила Денисова

Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Юг Руси
Юг Руси
Ага.... И ноутбук с интернетом на компьютерном столе стоит )
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