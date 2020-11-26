Фонтаны в Киеве устанавливали для водопоя лошадей. Раритетное фото

Анна Прийма Кияни 03:40, 26.11.2020

В Киеве раньше фонтаны должны были выполнять двойную роль: эстетическую и практическую – из них могли пить воду лошади.

В сети вспомнили первый такой фонтан на Царской площади. Его установил в 1849 году губернатор Иван Фундуклей.

Фонтан в Киеве
"Пуля", Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.

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Кияни

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