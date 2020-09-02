Фирсов указал на нарушения жителей Конча-Заспы и пообещал разобраться

Экс-глава Государственной экологической инспекции Украины и кандидат в мэры Киева Егор Фирсов показал имения жителей Конча-Заспы, которые, по его словам, построены с нарушением Конституции и законодательства Украины.

На своей странице в Facebook он отметил, что вместе с политической силой "Экологическая Альтернатива" намерен защищать права киевлян.

"Почти все свои дома жители так называемой элиты построили в нарушение закона и Конституции. Построив огромные заборы с колючей проволокой, они перекрыли доступ граждан к воде. Это противоречит Закону об обеспечении свободного доступа граждан к побережью водоемов, который еще год назад подписал президент Зеленский", – написал он.

За соблюдением этих норм, как сказано в сообщении Фирсова, должен следить муниципалитет. Более того, столичное коммунальное предприятие Плесо даже может демонтировать эти заборы. "Однако власть не трогает жителей элитной Конча-Заспы, им можно нарушать Закон. Если действующая местная власть не хочет защищать права граждан, то это сделает Экологическая Альтернатива. С заборами придется прощаться, ребята", – сказал он.

Кроме того, как пишет Фирсов, владельцы всех этих территорий платят мизерные налоги на землю.

"Мы идем в Киевсовет, чтобы исправить эту несправедливость: 1. Все заборы, ограничивающие свободный доступ к воде должны быть демонтированы. 2. Мы заставим владельцев элитных поместий платить адекватный налог на землю. Приобщайтесь к нам, Киев – для киевлян, а не только для избранных", – написал он.