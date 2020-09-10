Фирсов рассказал, зачем его политсила идет на выборы

Мария Шевчук Кияни 17:19, 10.09.2020

Новый предвыборный видеоролик политической партии "Экологическая альтернатива" посвящен важнейшим проблемам Киева, в частности – загрязнению окружающей среды. Глава партии Егор Фирсов призвал киевлян задуматься над тем, что можно сделать для спасения экологии. Об этом говорится в видео, опубликованном на Фейсбук-странице партии.

"Каждое срубленное дерево, каждый выброшенный пакет мусора, каждый глоток отравленного воздуха или воды забирает у нас минуту жизни. Способны ли мы это остановить?" – сформулировал Фирсов главный вызов, стоящий перед киевлянами сегодня.

"Экологическая альтернатива" отмечает: сейчас избиратели в Киеве имеют шанс изменить ситуацию.

"Выбирай жизнь! Поддержи "Экологическую альтернативу!" – призвали авторы ролика.

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