Лидер партии "Экологическая Альтернатива" Егор Фирсов рассказал о судьбе недавно спасенного из неволи львенка Руру. Хищник, содержавшийся в ужасных условиях в Гостомеле Киевской области, сейчас проходит реабилитацию и ожидает поездки в один из национальных парков Африки. Об этом Фирсов сообщил на своей странице в Facebook после того, как посетил львенка в реабилитационном центре.

"Знаю, что вы переживали о судьбе Руру на новом месте. Мы съездили его проведать и привезли ему гостинцев. Чувствует себя львенок хорошо, получает качественное питание, постоянный ветеринарный уход и солнечный свет. После оформления всех необходимых документов, Руру найдут дом в одном из национальных парков Африки, где львенок забудет, что такое клетка", – рассказал Фирсов.

Лидер "Экологической альтернативы" также обнародовал видеоотчет с поездки в новый временный дом львенка.

Вместе с тем, в "Экологической Альтернативе" пообещали и впредь спасать животных от жестокого обращения и призвали украинцев сообщать обо всех известных случаях издевательств над животными.

"Команда Экологическая Альтернатива будет и в дальнейшем отслеживать ситуации с жестоким обращением с животными, потому что животные – не игрушки и не реквизит, и они не в состоянии сами себя защитить. Если вы получили информацию о жестоком обращении с животными, обязательно обратитесь к нам", – написал Фирсов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в конце августа активисты узнали о том, что один из жителей Гостомеля держит у себя в сарае 1,5-летнее львенка по кличке Руру. Животное содержалось в помещении без окон в тесной клетке, часто даже не имея воды. Хозяин хищника наотрез отказывался отдать животное, заявляя, что дважды в день выгуливает львенка на цепи. Никаких документов на животное у гостомельчанина не оказалось.

Забрать хищника активистам удалось после того, как на место содержания животного прибыл вызванный ими наряд полиции. Сейчас львенка перевезли в один из реабилитационных центров для диких животных. Его дальнейшей судьбой занимается политическая партия "Экологическая Альтернатива".