Фирсов рассказал, как сделать Киев чистой и экологически безопасной столицей. Видео

Кандидат в мэры Киева от партии "Экологическая альтернатива" Егор Фирсов представил план политсилы по спасению города от мусора.

На своей странице в Facebook он отметил, что как и каждый большой город, Киев генерирует очень много отходов – за год здесь накапливается около 1,5 миллиона тонн мусора.

"Сейчас основную его часть просто сваливают на полигонах, невероятно вредит окружающей среде и здоровью киевлян. Сортируется и перерабатывается в столице только 8% отходов, а это невероятно мало для развитой европейской страны", – написал он.

Фирсов рассказал, что его команда предлагает следующие решения:

сделать так, чтобы в столице заработала удобная и эффективная система сортировки отходов, а пунктов приема вторсырья стало больше.

Приложить усилия, чтобы к 2024 году в Киеве построили мусороперерабатывающий завод – современный и экологически безопасный.

Модернизировать такие устаревшие и разрушительные для окружающей среды предприятия, как мусоросжигательный завод "Энергия".

Построить развитую систему компостирования отходов, а затем использовать этот компост в качестве удобрения для зеленых зон города.

Убрать все стихийные свалки столицы, наладить своевременное и полноценное уборки.

"Именно эти меры помогут Киеву стать чистой и экологически безопасной европейской столицей. Поддерживай "Экологическую альтернативу", ведь это – больше чем политика, это – личное!", – написал он.