Фирсов рассказал, как избавиться от загрязнений воздуха в Киеве

Политическая партия "Экологическая альтернатива" предложила план спасения Киева от вредных загрязнений в воздухе.

Об этом написал кандидат в мэры столицы Егор Фирсов в Facebook. Он напомнил, что Киев по уровню загрязнения воздуха является одной из худших столиц в Европе.

"Крупные промышленные объекты среди города и загрязнения от неэкологического транспорта делают свое дело. При полном бездействии власти, ситуация из года в год становится все сложнее", – сказано в сообщении.

Так, Фирсов вместе с "Экологической альтернативой" предложили:

все топ-загрязнители, такие как Дарницкая ТЭЦ, Бортническая станция аэрации, завод Энергия и другие, будут модернизированы или перемещены за пределы города.

Введение муниципальной системы мониторинга качества воздуха со свободным доступом и в режиме онлайн.

В Киеве будут внедрены зоны низких выбросов, которые постепенно расширяться на весь город.

Перевести весь коммунальный транспорт на экологические виды топлива. За 3 года навсегда отказаться от использования маршруток. Запретить въезд в город неэкологичном транспорта.

"Мы будем развивать всеобъемлющую вело-инфраструктуру. Не меньшее 5% от ежегодного автодорожного бюджета города будет направлено именно на это. Реализовав эти планы, в Киеве будет чистый воздух, а каждый киевлянин, где бы он ни жил, сможет дышать полной грудью. Это больше чем политика, это – личное!", – отметил Фирсов.