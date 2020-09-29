Фирсов показал очередную свалку в Киеве и рассказал, как бороться. Видео

В Дарницком районе Киева заметили очередную стихийную свалку.

Об этом рассказал кандидат в мэры столицы от партии "Экологическая альтернатива" Егор Фирсов в Facebook. Она находится возле магазина "Ашан" на столичных Позняках (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Фирсов отметил, что система управления отходами в Киеве сейчас просто средневековая – отсутствует раздельный сбор мусора, мусоровозы забирают все это сваленное вместе и везут на переполненные полигоны. В перспективе большая часть таких отходов будет разлагаться сотни лет.

"Я и команда Экологической Альтернативы считаем, что надо построить систему так, чтобы человек мог выбросить отдельно бумагу, отдельно пластик, отдельно органические вещества, которые затем можно превратить в компост. Мы знаем, как это сделать. Поэтому выбирайте тех, кто будет представлять ваши интересы в Киевсовете, ответственно", – сказал он.