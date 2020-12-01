Fintech-компания LeoGaming передала два кислородных концентратора для Киевской городской клинической больницы №12

Fintech-компания LeoGaming продолжает оказывать помощь украинской медицине во время пандемии COVID-19. Вчера компания передала два кислородных концентратора для Киевской городской клинической больницы №12.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В Украине наблюдается серьезная нехватка кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких – именно того, на чем работают ИВЛ. Ситуация уже приобретает опасный оборот: помощь могут получить далеко не все пациенты. Мы решили исправить эту ситуацию по мере наших возможностей и уже заказали более крупную партию концентраторов – ведь на кону не прибыль, а жизни всех нас", – заявила CEO LeoGaming и глава МПС LEO Алена Дегрик Шевцова.

Положение с нехваткой кислорода в больницах действительно серьезное. На днях СМИ сообщали, что в больнице Белой Церкви умер больной коронавирусом мужчина, который из-за нехватки кислородных концентраторов пожертвовал своими минутами на аппарате в пользу сына, также больного Covid-19.

С начала 2020 года бизнес активно помогает медицинской отрасли. Это были как частные инициативы бизнесменов (Евгений Черняк и СEO топовых украинских компаний закупили аппараты ИВЛ на 2,3 млн грн), так и глобальные инициативы бизнесов. К примеру, "Сільпо" выделили 100 млн грн и закупили 12 аппаратов ИВЛ на сумму 13 млн грн, а "Новая Почта" – 25 млн грн на оборудование и дополнительные материалы для больниц в Полтаве и области.

Также напомним, что весной 2020 года международная платежная система LEO выделила 2,8 млн грн на покупку аппаратов "искусственных легких" (ЭКМО или экстракорпоральной мембранной оксигенации). Проект осуществляли CEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова, сооснователь Monobank Олег Гороховский и Владимир Яценко. Кроме того, сотрудники компании собрали более 160 000 грн и заказали 200 комплектов многоразовых защитных костюмов и масок для Хотынской городской больницы в Черновицкой области.