"Филиал ФСБ": под судом в Киеве зажгли файеры из-за освобождения Цемаха. Фото и видео

В четверг, 5 сентября, в Киеве под апелляционным судом устроили пикет против освобождения фигуранта дела о сбитии MH17 Владимира Цемаха.

Несколько десятков активистов "Национального корпуса" пришли с файерами и банерами "Апеляционный суд – пособник террористов", передает "ТСН" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Участники пикета заявили, что возмущены таким решением суда и считают его абсурдным, а члены судейской коллегии, выносившие решения, по их мнению, совершили преступление и должны быть наказаны.

В Киеве устроили пикет из-за освобождения Цемаха nacionalcorpus.org

В Киеве устроили пикет из-за освобождения Цемаха nacionalcorpus.org

"Нацкорпус" устроил пикет против освобождения Цемаха Радио Свобода

"Нацкорпус" устроил пикет против освобождения Цемаха Радио Свобода

"Суд – пособник террористов!", "Цемаха – за решетку!", "Цемаха – на пожизненное!", "Судьи, выходите!" – скандировали они. На стене суда активисты оставили надпись "Филиал ФСБ".

По состоянию на 17:00 пикет подошел к концу, однако была анонсирована еще одна акция – в 19:00 на Майдане Независимости под названием "Красная линия".

Под судом в Киеве зажгли файеры из-за освобождения Цемаха nacionalcorpus.org

В Киеве устроили пикет из-за освобождения Цемаха Радио Свобода

Отметим, решение суда об освобождении Цемаха из-под стражи шокировало украинцев. Пользователи взорвались волной критики в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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