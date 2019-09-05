"Филиал ФСБ": под судом в Киеве зажгли файеры из-за освобождения Цемаха. Фото и видео

В четверг, 5 сентября, в Киеве под апелляционным судом устроили пикет против освобождения фигуранта дела о сбитии MH17 Владимира Цемаха.
Несколько десятков активистов "Национального корпуса" пришли с файерами и банерами "Апеляционный суд – пособник террористов", передает "ТСН" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Участники пикета заявили, что возмущены таким решением суда и считают его абсурдным, а члены судейской коллегии, выносившие решения, по их мнению, совершили преступление и должны быть наказаны.
В Киеве устроили пикет из-за освобождения Цемаха
nacionalcorpus.org
В Киеве устроили пикет из-за освобождения Цемаха
nacionalcorpus.org
"Нацкорпус" устроил пикет против освобождения Цемаха
Радио Свобода
"Нацкорпус" устроил пикет против освобождения Цемаха
Радио Свобода
"Суд – пособник террористов!", "Цемаха – за решетку!", "Цемаха – на пожизненное!", "Судьи, выходите!" – скандировали они. На стене суда активисты оставили надпись "Филиал ФСБ".
По состоянию на 17:00 пикет подошел к концу, однако была анонсирована еще одна акция – в 19:00 на Майдане Независимости под названием "Красная линия".
Под судом в Киеве зажгли файеры из-за освобождения Цемаха
nacionalcorpus.org
В Киеве устроили пикет из-за освобождения Цемаха
Радио Свобода
Отметим, решение суда об освобождении Цемаха из-под стражи шокировало украинцев. Пользователи взорвались волной критики в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
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