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5 сентября • обновлено в 19:45
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"Филиал ФСБ": под судом в Киеве зажгли файеры из-за освобождения Цемаха. Фото и видео

8.2т Читать материал на украинском

В четверг, 5 сентября, в Киеве под апелляционным судом устроили пикет против освобождения фигуранта дела о сбитии MH17 Владимира Цемаха.

Несколько десятков активистов "Национального корпуса" пришли с файерами и банерами "Апеляционный суд – пособник террористов", передает "ТСН" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Участники пикета заявили, что возмущены таким решением суда и считают его абсурдным, а члены судейской коллегии, выносившие решения, по их мнению, совершили преступление и должны быть наказаны.

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В Киеве устроили пикет из-за освобождения Цемаха

В Киеве устроили пикет из-за освобождения Цемаха

nacionalcorpus.org

В Киеве устроили пикет из-за освобождения Цемаха

В Киеве устроили пикет из-за освобождения Цемаха

nacionalcorpus.org

"Нацкорпус" устроил пикет против освобождения Цемаха

"Нацкорпус" устроил пикет против освобождения Цемаха

Радио Свобода

"Нацкорпус" устроил пикет против освобождения Цемаха

"Нацкорпус" устроил пикет против освобождения Цемаха

Радио Свобода

"Суд – пособник террористов!", "Цемаха – за решетку!", "Цемаха – на пожизненное!", "Судьи, выходите!" – скандировали они. На стене суда активисты оставили надпись "Филиал ФСБ".

По состоянию на 17:00 пикет подошел к концу, однако была анонсирована еще одна акция – в 19:00 на Майдане Независимости под названием "Красная линия".

Под судом в Киеве зажгли файеры из-за освобождения Цемаха

Под судом в Киеве зажгли файеры из-за освобождения Цемаха

nacionalcorpus.org

В Киеве устроили пикет из-за освобождения Цемаха

В Киеве устроили пикет из-за освобождения Цемаха

Радио Свобода

Отметим, решение суда об освобождении Цемаха из-под стражи шокировало украинцев. Пользователи взорвались волной критики в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

  • 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

  • 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

  • В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

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Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Цемах
Место
Украина Киев
Тег
Национальный корпус
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Если это правда , то Зеленский должен подать в отставку .
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hunt andres
hunt andres
А вот за "Филию ФСБ" в правовом государстве эти утырки ответили бы перед законом.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Лишь бы поскакать)
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