"ЕС" заявила о поддержке Кличко на выборах из-за реализации реформы Порошенко

"Европейская Солидарность" заявила о поддержке кандидатуры Виталия Кличко на пост мэра Киева. Действующий мэр последовательно реализует реформу децентрализации, инициированную командой Порошенко. Об этом на конференции Киевской городской организации партии заявил председатель организации Владимир Прокопив.

"Европейская Солидарность" инициирует объединение всех демократических сил. Нас спрашивают: кого из кандидатов на должность Киевского городского головы? Хочу отметить – мы прежде всего поддерживаем киевлян", – отметил Прокопив.

Он напомнил: в прошлый раз Кличко на должность городского головы Киева тоже делегировала команда пятого президента Украины Петра Порошенко.

"В 2015 году наша команда делегировала на должность Киевского городского председателя Виталия Кличко. Именно тогда Петр Порошенко начал курс на децентрализацию. Это существенно увеличило бюджет Киева. Децентрализация открыла перспективы для реализации многих амбициозных программ, которые изменили наш город к лучшему. Эти изменения были бы невозможны без существенного расширения базы местного самоуправления, на которое пошел Порошенко. Мы поддерживаем действующего мэра, который реализовывал политический курс пятого президента Украины ", – отметил Прокопив.

В то же время он призвал киевлян поддержать на выборах "ЕС" как единственную политсилу, которая действительно способна защитить достижения децентрализации.

"При этом на выборах в Киевсовет мы призываем киевлян голосовать за "Европейскую Солидарность". Только она, имея парламентское представительство, способна защитить децентрализацию. Не позволить изменить закон о столице так, чтобы реальную власть отобрать у общины и передать главе администрации, назначенному "Слугами". Чтобы, в конце концов, на уровне столичного самоуправления не допустить концентрации всех полномочий в одних руках. Потому что все теперь точно знают, что монобольшинство – это зло, как на уровне всего государства, так и в пределах Киевсовета", – убежден Прокопив .

Политик заверил: команда "ЕС" в Киевсовете будет заботиться об интересах киевлян.

"И поверьте, мы будем придирчивым контролером головы, и общество от этого только выиграет. Мы доказали, что "Европейская Солидарность" – сильная политическая команда, – как на уровне Киева, так и на уровне страны. И мы точно победим", – отмечает Владимир Прокопив.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что список "Европейской Солидарности" на выборах в Киевсовет возглавила Марина Порошенко – врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, которая много лет занимается гуманитарной сферой и развитием инклюзивного образования. В 2018-2019 годах – председатель Украинского культурного фонда.