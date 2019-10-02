Требуют Зеленского: "евробляхеры" собрали под Радой новый пикет

В Киеве 2 октября под зданием парламента начался очередной митинг владельцев авто на еврономерах. Они требовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский.

"Евробляхеры" начали собираться под парламентом около 7:30 утра, говорится в посте на странице организатора акции "Авто Евро Сила" в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Мы просим инициировать как один из срочных законопроектов про доступное растаможивание и проголосовать его в октябре, чтобы решить вопрос с еврономерами и в целом вопрос доступного растаможивания для каждого украинца", – заявили участники митинга.

Митинг "бляхеров" под Радой Facebook "Авто Евро Сила"

Около 9 утра к митингующим вышел глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, который пообещал ускорить процесс рассмотрения и голосования законопроекта.

В этом документе митингующие попросили совсем убрать акциз, сделать "справедливую ставку", и "справедливую оценку авто", разрешить растаможку крупногабаритных машин, выпущенных до 2010 года, вместо сертификации и евростандартов ввести техосмотр и предоставить льготы многодетным, ветеранам и людям с инвалидностью.

Как писал OBOZREVATEL, 30 сентября владельцы авто на иностранной регистрации объявили о новой акции протеста. Несмотря на то, что в правительстве пошли "евробляхерам" на уступки и пообещали до конца года написать новый законопроект, который упростит растаможку, активисты собираются поставить сцену под Верховной Радой и встретиться с представителями аппарата президента.

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