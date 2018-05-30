"Это Россия!" В Киеве посольство РФ завесили портретами убитого Бабченко

В Киеве возле посольства РФ в Украине журналисты устроили протест в связи с убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Они обклеили забор посольства портретами погибшего и принесли цветы, передает "Радио свобода" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Это атака на свободу слова в принципе, это касается всех журналистов, которые тут собрались", ― отметила участница протеста.

Facebook Roman Igorevich Petushkov

"Почему мы именно тут? Потому что, во-первых, мы знаем, что Россия осуществляет политические убийства по всему миру и в Киеве тоже, а, во-вторых, Бабченко угрожали не один раз. Куда еще приходить... Нет сомнений, что это Россия, потому что убийство заказное", ― отметил журналист-участник пикета Владимир Кондратьев.

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

Отмечается, что непосредственных участников пикета под посольством всего несколько человек, а еще ряд журналистов приехали туда на съемку протеста.

Facebook Roman Igorevich Petushkov

Facebook Roman Igorevich Petushkov

Кристина Бондаренко призвала почтить память погибшего и принести цветы под здание ATR, где Бабченко был ведущим программы.

"Под посольство РФ лично я не иду. Не вижу смысла в этом. Путин будет гореть в аду. И очень скоро", ― высказалась Бондаренко.

Как писал OBOZREVATEL, криминолог считает, что Аркадия Бабченко убили профессиональные киллеры.