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"Это Россия!" В Киеве посольство РФ завесили портретами убитого Бабченко

1.6тЧитать новость на украинском

В Киеве возле посольства РФ в Украине журналисты устроили протест в связи с убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Они обклеили забор посольства портретами погибшего и принесли цветы, передает "Радио свобода" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Это атака на свободу слова в принципе, это касается всех журналистов, которые тут собрались", ― отметила участница протеста.

Facebook Roman Igorevich Petushkov

"Почему мы именно тут? Потому что, во-первых, мы знаем, что Россия осуществляет политические убийства по всему миру и в Киеве тоже, а, во-вторых, Бабченко угрожали не один раз. Куда еще приходить... Нет сомнений, что это Россия, потому что убийство заказное", ― отметил журналист-участник пикета Владимир Кондратьев.

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

Отмечается, что непосредственных участников пикета под посольством всего несколько человек, а еще ряд журналистов приехали туда на съемку протеста.

Facebook Roman Igorevich Petushkov

Facebook Roman Igorevich Petushkov

Кристина Бондаренко призвала почтить память погибшего и принести цветы под здание ATR, где Бабченко был ведущим программы.

"Под посольство РФ лично я не иду. Не вижу смысла в этом. Путин будет гореть в аду. И очень скоро", ― высказалась Бондаренко.

Как писал OBOZREVATEL, криминолог считает, что Аркадия Бабченко убили профессиональные киллеры.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
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Крым Андрей
Крым Андрей
На лбы себе его портреты налепите и так ходите. Нам будет ужасно стыдно. дбдь
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