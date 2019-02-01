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''Это дико!'' В Киеве водитель троллейбуса оскандалился поведением

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В Киеве водитель троллейбуса в дороге переписывался в телефоне и курил за рулем.

Об этом пишут в Facebook-группе "Los Solomas/Соломенский район". Инцидент произошел в троллейбусе №42.

"42 троллейбус. Водитель всю дорогу переписывался в Вайбере. Потом ему просто захотелось покурить", – сказано в сообщении.

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Водитель троллейбуса

Водитель троллейбуса

Facebook

Водитель троллейбуса

Водитель троллейбуса

Facebook

Пользователи сети были шокированы поведением водителя и осуждали его.

"За переписку за рулем минус огромный", " Оно воняет в салоне. А если бычок упадет в салон под сидение, то водителю придется либо руль бросать, либо так и ехать в ожидании горящего п*рдака", "Сам сядь за руль и покататься и узнаешь весь кайф!", "Блин, ребят, ну серьезно! Он нарушает установленные правила на рабочем месте, да ещё и курит, для меня, например, это дико", – писали в сети.

''Это дико!'' В Киеве водитель троллейбуса оскандалился поведением

Скриншот

''Это дико!'' В Киеве водитель троллейбуса оскандалился поведением

Скриншот

''Это дико!'' В Киеве водитель троллейбуса оскандалился поведением

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве напали на водителя и пассажиров маршрутки.

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Место
УкраинаКиев
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