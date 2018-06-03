Это десерт: в Киеве в популярном фаст-фуде нашли таракана

В одном из киевских ресторанов сети McDonald's посетители увидели таракана.

Заведение, где было замечено насекомое, находится в ТРЦ "Район", сообщается в Facebook "Троещина ВК".

"ТРЦ "Район". МакДональдз. Сидишь кушаешь за столиком, а над ухом тараканы", - отмечает автор поста.

Насекомое бегало в проеме стены между столиками.

Пользователи сети с иронией отнеслись к нарушению норм санитарии.

"Он ищет своего сына", "А он голодный", "Это десерт", - пишут комментаторы.

Также пользователи посоветовали обратиться с соответствующим заявлением в представительство компании McDonald's в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте пациенты в больнице в Светлово в Херсонской области обнаружили в открытых ампулах с лекарствами тараканов.