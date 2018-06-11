"Это была глупость": в Киеве активисты пришли в гости к малолетнему живодеру. Видеофакт

Неравнодушные киевляне собрались у дома 16-летнего живодера Ивана, однако общаться с активистами вышла его мать.

Беседа проходила возле подъезда. На месте находились сотрудники полиции, сообщает "Киев Оперативный".

Facebook/Los Solomas

"Я еще раз говорю, что это была его глупость — выложить эту фотографию... Пришли 100 человек на одного пацана 16 лет. Вам не стыдно? Нет?", - возмущалась женщина, призвав не сравнивать себя с 16-летним парнем.

Она рассказала, что Иван сделал фото убитого кота, когда ходил в поход с друзьями.

Женщина также попросила слишком "агрессивных" присутствующих отойти от нее

Facebook/Los Solomas

Активисты, в свою очередь, заявили ей, что будет проведено расследование и она может понести за своего сына уголовную ответственность.

Люди решили на месте собрать подписи и написать заявление о преступлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева вычислили молодого парня — живодера, который убивает животных и выкладывает их фото в соцсетях.