"Это адовый трэш": в метро Киева произошел коллапс. Опубликованы фото и видео

К вечеру, 13 июля, очереди на многих станция киевского метрополитена к кассам сильно увеличились из-за предстоящего подорожания проезда.

"В метро с утра ажиотаж. Все покупают проездные и пополняют карточки к завтрашнему подорожанию. На каждой станции не менее 10 человек в очереди. Была и на "Театральной", и на "Петровке", и на "Оболони", и на "Минской" - везде то же самое. Ну, думаю, приеду к себе на "Голосеевскую" в обед, там офисов нет, торговых центров нет, все люди на работах. Но я так понимаю, все остальные тоже подумали так же", – написала журналистка Елена Бережнюк в Facebook.

Станция метро "Голосеевская" Елена Бережнюк / Facebook

Она отметила, что очереди выстроились даже за дверями метрополитена. Бережнюк насчитала человек 30. При этом, работало только одно окно. В результате, журналистка отстояла 20 минут за проездным.

Станция метро "Вокзальная" РБК

Пользователи Twitter также сообщили, что на некоторых станциях образовались очереди, в которых стояли за жетонами по 50-100 человек.

Станция метро "Контрактовая" РБК

"В метро адовый трэш. Очереди по 50 человек. Автоматы не работают. Приятной поездки", "Я только что на "Вокзальной" был и о**ел с очереди в 150-200 человек, еле протиснулся между ними, чтобы войти в метро", "Очередь в кассу за жетончиком, метрополитен не рассчитывал, что будет столько людей", - написали в сети.

Очередь в метро Елена Слабенюк / Facebook

Очередь в метро Игорь Суржик / Facebook

"Столичная станция метро "Позняки". Невероятные очереди, ведь сегодня последний день, когда есть шанс сэкономить и купить проездной на 100 поездок за 450 грн", - сказано под видео в Telegram-канале News Network.

Станция метро "Дарница" Nataliia Miniailo / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, утром в киевском метро выстроились очереди за проездными, так как проезд с 14 июля подорожает до 8 гривен.