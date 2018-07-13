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LadyCity

"Это адовый трэш": в метро Киева произошел коллапс. Опубликованы фото и видео

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К вечеру, 13 июля, очереди на многих станция киевского метрополитена к кассам сильно увеличились из-за предстоящего подорожания проезда.

"В метро с утра ажиотаж. Все покупают проездные и пополняют карточки к завтрашнему подорожанию. На каждой станции не менее 10 человек в очереди. Была и на "Театральной", и на "Петровке", и на "Оболони", и на "Минской" - везде то же самое. Ну, думаю, приеду к себе на "Голосеевскую" в обед, там офисов нет, торговых центров нет, все люди на работах. Но я так понимаю, все остальные тоже подумали так же", – написала журналистка Елена Бережнюк в Facebook.

Станция метро "Голосеевская"

Елена Бережнюк / Facebook

Она отметила, что очереди выстроились даже за дверями метрополитена. Бережнюк насчитала человек 30. При этом, работало только одно окно. В результате, журналистка отстояла 20 минут за проездным.

Станция метро "Вокзальная"

РБК

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Пользователи Twitter также сообщили, что на некоторых станциях образовались очереди, в которых стояли за жетонами по 50-100 человек.

Станция метро "Контрактовая"

РБК

"В метро адовый трэш. Очереди по 50 человек. Автоматы не работают. Приятной поездки", "Я только что на "Вокзальной" был и о**ел с очереди в 150-200 человек, еле протиснулся между ними, чтобы войти в метро", "Очередь в кассу за жетончиком, метрополитен не рассчитывал, что будет столько людей", - написали в сети.

Очередь в метро

Елена Слабенюк / Facebook

Очередь в метро

Игорь Суржик / Facebook

"Столичная станция метро "Позняки". Невероятные очереди, ведь сегодня последний день, когда есть шанс сэкономить и купить проездной на 100 поездок за 450 грн", - сказано под видео в Telegram-канале News Network.

Станция метро "Дарница"

Nataliia Miniailo / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, утром в киевском метро выстроились очереди за проездными, так как проезд с 14 июля подорожает до 8 гривен.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Киевское метро
Место
УкраинаКиев
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Надо терпеть! АТО Путин нападет! Там чуть выше заголовок: "На фронте жертвуют большим": Украину призвали "иссушить" Крым
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Иммено за это и стоял Майдан! Да, кострюльки!?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Негрєшний Володимир, хорошо что хватило мужества согласиться, ты на правильном пути, надежда превратиться в человека еще для тебя не угасла!
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Негрєшний Володимир
Негрєшний Володимир
Петренко Амадеус, да лапоть.
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