Есть ли в Киеве радиация: Кличко отчитался о последствиях пожара в Чернобыле

После ликвидации пожара в Чернобыльской зоне понадобится неделя на полное обследование участков возгорания. При этом уже сейчас радиационный фон в Киеве в пределах нормы.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 15 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пожар в Чернобыле

"Пожар в Чернобыльской зоне, который начался 4 апреля, удалось потушить. Впрочем, по оценкам спасателей, еще неделя уйдет на то, чтобы полностью обследовать все участки возгорания. На некоторых до сих пор наблюдается тление. Поэтому пожар может вспыхнуть снова. Относительно радиационного фона, он не превышает 0,013 мР в час при норме 0,03 миллирентген в час", – сообщил глава столицы.

Кличко добавил, что специалисты из Института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции подтвердили, что в Киеве нет повышения уровня радиации.

"Еще раз подчеркну, что человеческая небрежность может привести к катастрофическим последствиям. И данная ситуация не является исключением. Вчера (14 апреля) правоохранители задержали еще одного человека, который стал виновником этой страшной пожара. Человек сжигал мусор, и огонь перекинулся на сухую траву. Как следствие – сгорели сотни гектаров леса", – сообщил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить.

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