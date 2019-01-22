''Еще тот выродок'': скандал с избиением учителя в Киеве вспыхнул с новой силой

Ольга Свердликова, которая является женой киевлянина, избившего учителя физкультуры одного из столичных лицеев, поделилась в сети своей версией нашумевшего инцидента.

Женщина обвинила педагога в издевательствам над ее ребенком, разместив гневный пост в Facebook. По ее словам, вины их семьи нет.

"Пожалуйста, услышьте крик души мамы! В новостях показывают только одну сторону этой ситуации, но ведь есть и другая — почему возникла эта ситуация в школе? Почему наш ребенок был настолько запуган?" – написала она.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

По словам женщины, неприятная ситуация случилась именно с ее сыном, который якобы в свой день рождения подвергся буллингу со стороны педагога.

"Учитель, не контролируя свои эмоции, бросил баскетбольный мяч в голову одноклассника сына, схватил за шею моего сына, сдавил до боли, душил! Прижал к стене, тряс его, крикнул невероятно громко на ухо. После того как ребёнок высвободился, он сбежал с урока в шоковом состоянии! В этот день телефона у сына не было, связаться с нами у него не было возможности! Ребёнок один плакал в туалетах, ухо было заложено от страшного крика учителя!" – заверила Свердликова.

По словам киевлянки, у запуганного ребенка скорая якобы диагностировала паническую атаку, головную боль и тахикардию.

Более того, Свердликова заверила, что когда отец ребенка приехал разобраться в сложившейся ситуации, грубить первым начал именно учитель. "Нужно сына воспитывать и тебя воспитывать", – передала она часть разговора.

Бить, подчеркнула женщина, также начал педагог, а ее муж якобы вынужден был среагировать на удар.

Пользователи же однако разделились во мнениях. Некоторые поддержали женщину, посочувствовав, однако написали, что не приветствуют решения подобных вопросов дракой.

Большинство же заподозрили Свердликову во вранье. "На детектор лжи святое семейство", "Пусть сначала воспитают нормально своего мажора", "Все свидетели говорят обратное – ваш сын бил мячом детей на уроке", "Не перекладывайте своих проблем на учителей", "Белый и пушистый папа с пилой – жертва?" – написали в комментариях. Многие отметили также, что все свидетели опровергают слова семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Оболонском районе Киева учителя физкультуры одного из лицеев избил отец ученика. Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован.

Нападавший сам явился в полицейский участок.

Министерство образования и науки призвало главу МВД Арсена Авакова взять под личный контроль расследование дела.

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