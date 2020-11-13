'ЕС' заняла первое место на выборах в Киевский облсовет, – Сюмар

Партия "Европейская Солидарность" заняла первое место на выборах в Киевский областной совет, получив поддержку почти 20% избирателей, пришедших на избирательные участки 25 октября. Депутаты от этой политсилы получат 25 мандатов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат "ЕС" Виктория Сюмар

"17 дней понадобилось ТИК, чтобы наконец подбить официальные итоги выборов в Киевский областной совет. Возможно, так долго считали, потому что уверенное первое место здесь получила "Европейская солидарность". Наш результат – почти сто тысяч голосов! Поэтому в "ЕС"будет 25 депутатов, 22 - у Слуг, по 14 в "За майбутнє" и у "Батьківщини", 9 - у ОПЗЖ", – написала Сюмар.

Депутат отметила, что в партии готовы к переговорам с проукраинскими политическими силами в области, которые разделяют программные принципы "Европейской Солидарности".

"Воля избирателей в области очевидна - формирование большинства во главе с "ЕС", – отметила она.

Сюмар также сообщила, что "ЕС" победила на выборах глав десяти ОТО Киевской области, но объявление их победителями "пока затягивают всеми возможными способами".

Нардеп напомнила, что впереди – обжалование результатов в Василькове, перевыборы в Украинке, Броварах и Борисполе.

"В каждом из этих городов будем бороться за победу", – заявила представительница "Европейской Солидарности".

Ранее OBOZREVATEL сообщал: комментируя предварительные результаты местных выборов, лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко констатировал, что " ЕС" объединила всю Украину, и выразил надежду, что политсилу украинцы поддержат и на предстоящих выборах в Раду.