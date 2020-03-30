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30 марта • обновлено в 13:19
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Элитный поселок Козин с нардепами "заблокировали" из-за коронавируса. Видео

2.6т
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Элитный поселок Козин, который граничит с Киевом и славится дорогими дачами известных украинских политиков, "заблокировали" из-за угрозы коронавируса.

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Как стало известно OBOZREVATEL, на въездах в поселок разместили даже блок-пост. Соответствующее видео появилось и в Telegram-канале "Трипольский край" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, один такой расположен перед дамбой в Украинке Обуховского района, вдоль которой, как известно, живут многие нардепы.

Поселок Козин с нардепами "заблокировали" из-за коронавируса

Поселок Козин с нардепами "заблокировали" из-за коронавируса

Теперь водителей автомобилей там останавливают правоохранители, а медики измеряют температуру.

В то же время непонятно: действительно в элитном поселке в настоящее время уже большая эпидемия, или же они не хотят, чтобы в периметр попадали люди с признаками болезни.

Элитный поселок Козин с нардепами "заблокировали" из-за коронавируса

Скриншот с видео

Элитный поселок Козин с нардепами "заблокировали" из-за коронавируса

Скриншот с видео

Элитный поселок Козин с нардепами "заблокировали" из-за коронавируса

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские депутаты, которые лечатся в столичных медучреждениях, где принимают больных коронавирусом, потребовали для себя особых VIP-условий.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
депутат
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