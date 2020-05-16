Элитный ночной клуб в Киеве "забил" на карантин: в сеть попали фото и видео с вечеринки

С 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина, однако, в список заведений, которым разрешено работу, ночные клубы не входят

Судя по фото, опубликованным в сети, зал клуба был наполнен людьми. Они были без масок и не придерживались дистанции

Клуб Queen в Киеве не смотря на карантин из-за пандемии коронавируса, начал принимать посетителей

В сети опубликовали фото и видео работающего элитного столичного ночного клуба Queen во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Посетители клуба публиковали соответствующие кадры в социальной сети Instagram в ночь с 15 на 16 мая (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

На них видно, что в заведении находилось много людей – заполнены были все столики и танцпол. При этом большинство посетителей комплекса не имели средств защиты, социальной дистанции они также не придерживались. В масках находился только персонал заведения.

Напомним, что с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина. Правительство разрешило обслуживание в заведениях общественного питания исключительно на вынос по предварительному заказу и/или на летних площадках под открытым небом при условии обеспечения соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра стол от стола и одно-двухместного размещения клиентов за одним столом. При этом, о разрешении работы ночных клубов, указано не было.

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве некоторые супермаркеты нарушили условия карантина: многие сотрудники и кассиры работают без масок и перчаток.

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