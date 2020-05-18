Элитный киевский клуб Queen открылся еще до ослабления карантина: эксклюзивные кадры

Юрий Сергиенко Кияни 19:02, 18.05.2020 Обновлено: 20:28, 18.05.2020

Киевский элитный клуб Queen, который недавно попал в скандал из-за вечеринки, работал еще до ослабления карантина в Украине 11 мая.

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Журналистам OBOZREVATEL еще 9 мая удалось заснять кадры, как заведение посещают люди (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

На видео, заснятом около полуночи, видно, что в клуб заходят и выходят из него группы людей, а также постоянно съезжаются автомобили. При виде камер посетители прикрывают лица.

При этом на официальных страницах Queen говорится, что заведение закрылось два месяца назад, а 11 мая они якобы открыли только террасу.

Также после скандала с вечеринкой администрация заявила, что они не являются ночным клубом.

Как сообщал OBOZREVATEL, элитный киевский клуб Queen попал в скандал, когда устроил вечеринку во время карантина. В сеть попали соответствующие фото и видео.

Мэр столицы Виталий Кличко обратился в полиции с требованием провести проверку всех ночных клубов в городе.

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