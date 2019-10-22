Смертельное ДТП с мотоблогершей под Киевом: появилось фото виновников и новые подробности

Водитель Volkswagen Golf, в результате столкновения с которым погибла мотоблогерша Елена Кузавова (Кузавини), была в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram. Было опубликовано также фото вероятных виновников смерти девушки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что за рулем автомобиля находилась пьяная женщина, которая, поссорившись с мужем, пошла на резкий разворот от обочины, грубо нарушив ПДД. В этот момент в авто и врезалась Кузавова, сидевшая за рулем мотоцикла.
Смертельное ДТП с Кузавини: детали и фото виновников
УНИАН
Вероятные виновники ДТП с Кузавовой
dtp.kiev.ua
"Скорость мотоцикла была не большой! Но это 200 кг веса и при скорости 80/100 этот вес при ударе раздавит любого человека! А машина была просто поперек дороги", – сказано в сообщении.
Новая инфо, правда или фейк: СМЕРТЕЛЬНОГО #МОТОДТП В КОТОРОМ ПОГИБЛА @kuzavini Елена Кузавова погибла 19 октября, на Варшавской трассе. "автомобиль начал движение с обочины и был намерен выполнить разворот, вне положенном месте, при этом, Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. со слов Мото Братьев погибшей : "Друзья в сети по поводу аварии Елены Кузавовой много говорят не верно! Да там была машина да она нарушила и развернулась через сплошную! Но почему все молчат что за рулем была пьяная женщина!МАШИНА СТОЯЛА НА ОБОЧИНЕ! Она вышла справить свою нужду в лесу!!! ПОТОМ Поругавшишь с мужем села за руль вместо него и с ходу пошла на разворот!!! Почему про это нет не чего!!! Скорость мотоцикла была не большой! Но это 200 кг веса и при скорости 80/100 этот вес при ударе раздавит любого человека! А машина была просто поперек дороги! Надоели диванные писатели выдвигать свои версии! Все просто Пьяное животное убило человека! И не как иначе!" Напомним: Девушка ехала на мотоцикле в своей полосе, тем временем Легковой автомобиль, резко начал движение с обочины. Елена врезалась в авто. Медикам не удалось откачать девушку."
Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче во вторник, 22 октября, провели в последний путь мотоциклистку Елену Кузавову.
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