Смертельное ДТП с мотоблогершей под Киевом: появилось фото виновников и новые подробности

Водитель Volkswagen Golf, в результате столкновения с которым погибла мотоблогерша Елена Кузавова (Кузавини), была в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram. Было опубликовано также фото вероятных виновников смерти девушки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что за рулем автомобиля находилась пьяная женщина, которая, поссорившись с мужем, пошла на резкий разворот от обочины, грубо нарушив ПДД. В этот момент в авто и врезалась Кузавова, сидевшая за рулем мотоцикла.

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"Скорость мотоцикла была не большой! Но это 200 кг веса и при скорости 80/100 этот вес при ударе раздавит любого человека! А машина была просто поперек дороги", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче во вторник, 22 октября, провели в последний путь мотоциклистку Елену Кузавову.

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