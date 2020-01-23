"Электрическое" кресло и несколько плазм: Кличко провел виртуальную экскурсию по своему кабинету. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко провел видеоэкскурсию по своему кабинету. По его словам, именно это место является "центром принятия решений".

Соответствующее видео появилось на его странице в Facebook. Его мэр снимал сам в режиме 360 градусов. По словам Кличко, в его кабинете собрана вся информация о жизни Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Он показал, что в кабинете хранятся даже макеты и планы проектов, которые уже реализованы – так называемый мост Кличко, фигуры малышей на Почтовой площади, и знаки, которые ставили на въездах в город.

Кличко провел виртуальную экскурсию по своему кабинету

Управлять городом помогает большая диджитализированная карта, за которой прячется большой экран для презентаций.

Мэр особо отметил, что много усилий прикладывает для диджитализации города, а также подчеркнул, что выучил это сложное слово, за которое его так часто "подкалывали".

Кличко провел виртуальную экскурсию по своему кабинету

Кличко провел виртуальную экскурсию по своему кабинету

Так же он показал, как в городе работает система "Безопасная столица" – на большом экране высвечивается множество камер видеонаблюдений. По словам мера, всего их более 8 тысяч.

Кличко провел виртуальную экскурсию по своему кабинету

Рабочее место мэра оборудовано множеством телефонов для связи с разными чиновниками. Кроме того, он показал большое количество подарков и сувениров, среди которых особенно выделил мяч с проведения Лиги чемпионов в столице. Быстро передвигаться по помещению мэру помогает так называемое "электрическое кресло".

Кличко провел виртуальную экскурсию по своему кабинету

Кличко провел виртуальную экскурсию по своему кабинету

В целом, отметил Кличко, он старается больше времени проводить в городе, на объектах, участвовать в жизни столицы.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визиты в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США.

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