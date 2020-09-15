Эксперт объяснила, почему "медийным шутникам" ничего не светит на местных выборах

Obozrevatel Кияни 13:23, 15.09.2020 Обновлено: 13:34, 15.09.2020

Медийным лицам, не имеющим опыта, но идут на местные выборы, не стоит надеяться на победу.

Такое мнение, как пишет "Интерфакс-Украина", выразила политический эксперт Александра Решмедилова, отмечая, что люди скорее будут голосовать за кандидатов, которые разбираются в проблемах жилищно-коммунального хозяйства.

"Мэр города однозначно должен разбираться в проблемах ЖКХ и инфраструктуры, ориентироваться в проблемах застройки. Будет соревнование, не у кого смешные шутки, а будет профессиональная дискуссия, которая покажет, кто знает диаметр труб", – сказала эксперт в эфире "7 канала".

Комментируя перспективных кандидатов, она заметила, что выдвижение командой экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на должность мэра Киева Алексея Кучеренко – бывшего министра и одного из лучших специалистов по вопросам ЖКХ – является абсолютно правильным.

"Решение Тимошенко сделать ставку на специалиста – абсолютно правильное. Именно поэтому уже сейчас мы видим, что он стабильно входит в тройку лидеров по социологическим опросам", – отметила Решмедилова.

Говоря о партии "Слуга народа" она отметила, что политсила имеет значительную проблему с отсутствием кадрового резерва. В то же время, как отметила Решмедилова, "Батькивщина" уже заявила о намерении выдвинуть на местных выборах более 45 000 кандидатов в советы всех уровней.

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