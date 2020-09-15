Эксперт объяснила, почему "медийным шутникам" ничего не светит на местных выборах
Медийным лицам, не имеющим опыта, но идут на местные выборы, не стоит надеяться на победу.
Такое мнение, как пишет "Интерфакс-Украина", выразила политический эксперт Александра Решмедилова, отмечая, что люди скорее будут голосовать за кандидатов, которые разбираются в проблемах жилищно-коммунального хозяйства.
"Мэр города однозначно должен разбираться в проблемах ЖКХ и инфраструктуры, ориентироваться в проблемах застройки. Будет соревнование, не у кого смешные шутки, а будет профессиональная дискуссия, которая покажет, кто знает диаметр труб", – сказала эксперт в эфире "7 канала".
Комментируя перспективных кандидатов, она заметила, что выдвижение командой экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на должность мэра Киева Алексея Кучеренко – бывшего министра и одного из лучших специалистов по вопросам ЖКХ – является абсолютно правильным.
"Решение Тимошенко сделать ставку на специалиста – абсолютно правильное. Именно поэтому уже сейчас мы видим, что он стабильно входит в тройку лидеров по социологическим опросам", – отметила Решмедилова.
Говоря о партии "Слуга народа" она отметила, что политсила имеет значительную проблему с отсутствием кадрового резерва. В то же время, как отметила Решмедилова, "Батькивщина" уже заявила о намерении выдвинуть на местных выборах более 45 000 кандидатов в советы всех уровней.