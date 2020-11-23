Экс-чиновница Минздрава раскритиковала превращение Дворца спорта и ВДНХ в госпитали

Развертывание госпиталей для людей, больных коронавирусом, во Дворце спорта или ВДНХ является плохой идеей.

Об этом в интервью "Апосторофу" заявила бывший заместитель министра здравоохранения (2014-2015 годы) Наталья Лисневская. По ее словам, в этом больше минусов, чем плюсов.

Бывшая чиновница отметила, что, прежде всего, отопить эти помещения крайне сложно.

Касательно Дворца спорта есть только один плюс – его расположение напротив Алеександровской больницы.

"Врач может прийти и проконсультировать. Не нужно никуда ехать. Врачи смогут, если там не тяжелые больные будут, осмотреть их раз в день. А медицинский персонал уже будет ими заниматься", – пояснила она.

Говоря о ВДНХ, Лисневская отметила, что это вообще крайний случай. Чиновница добавила, что к минусам можно отнести также отопление и сложность подключения медицинского оборудования.

"Это огромные павильоны, которые отапливать абсолютно некомфортно и неудобно. Во-вторых, давайте будем объективными, такие места формально очень не приспособлены. Есть большие залы, но непонятно, как их поделить. Следующий минус заключается в подключении аппаратуры. Повсюду будут лежать переноски, и все будет гореть. Как и Дворец спорта, так и ВДНХ абсолютно не приспособлены. Но если Дворец спорта имеет хоть один плюс, потому что рядом есть какие-то врачи и это единое пространство, то ВДНХ – это отдельные павильоны. Медсестры и врачи там будут бегать между павильонами? Они все переболеют", – пояснила она.

При этом Лисневская считает, что к размещению больных больше подойдут санатории в Пуще-Водице. Это учреждения Минздрава, Минсоцполитики, Минобороны, Госуправделами.

"Я считаю, что это адекватное решение, потому что там уже есть медицинские условия. Базовые минимальные медицинские условия", – подытожила чиновница.

Как писал OBOZREVATEL, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан рассказал, что при наихудшем сценарии распространения коронавируса в Киеве койки для больных могут быть развернуты в Международном выставочном центре (МВЦ) и Национальном экспоцентре Украины (ВДНХ).