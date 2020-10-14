Экономист из команды Пальчевского рассказал, как Киев недополучил 5$ млрд

Если киевская власть ликвидирует земельную коррупцию, город дополнительно может зарабатывать миллиарды долларов.

Об этом на своей странице в Facebook написал экономист из команды кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского Алексей Кущ. По его словам, за эти деньги можно построить мост на Троещину и новую ветку метро.

"Киевская земля озолотила не одну строительную компанию и не одну "молодую команду". По самым скромным подсчетам, столица недополучила от продажи земли и производных налоговых поступлений порядка 5$ млрд, то есть почти два годовых бюджета. Можно было построить многострадальный мост на Троещину и новую ветку метро", – считает он.

Кроме того, член команды Пальчевского, отвечающий за экономическую программу, представил решение проблемы.

"В рамках программы политической силы Андрея Пальчевского я предлагаю отказаться от выделения земельных участков строительным компаниям в аренду. Ведь это выглядит абсурдно, когда заказчик пользуется территорией под застройку жилого комплекса, арендуя ее на 4-5 лет на период проектирования и строительства. Киеву нужно отказаться от передачи земельных участков в аренду, ведь даже самые прозрачные аукционы не дают городу честную цену. Аренда – это по сути, "законное" прикрытие коррупции. У города осталось не так много свободных территорий, но все еще достаточно", – резюмировал Алексей Кущ.

Ранее, экономист из команды Пальчевского рассказал, как снизить стоимость газа для населения на 30%.