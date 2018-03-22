Экологическая катастрофа под Киевом: названа главная угроза

Ситуация вокруг сел Крюковщина и Тарасовка под Киевом действительно сложилась критической из-за свалки и фильтрата, который стекает в реки.

Об этом эфире ObozTV заявила координатор программы по пресноводным ресурсам Украины Ольга Денищик.

"Ситуация там действительно очень серьезная, тем более, что она усугубляется тем, что очень сложно предсказать, какой именно мусор на том мусорохранилище. В Украине сбрасываются не только бытовые отходы, но и, например, и лампы с ртутью. Непредсказуем тот фильтрат, который стекается с этого мусорника. Поэтому ситуация критическая. Необходимо сделать все, чтобы этот фильтрат не попал в реки, не попал в Днепр. От этого будет зависеть здоровье тех детей, которые будут купаться, людей, которые будут использовать воду из этой реки", - подчеркнула она.

При этом Денищик признала, что урон экосистеме уже нанесен.

"К чему это приведет сложно сказать. Все будет зависеть от того, что находится в этом фильтрате, какое его количество и как долго он будет вытекать. В том, что экосистема пострадает, в этом сомнений никаких нет. Все будет зависеть от того, какое количество воды, какое будет течение и как далеко этот фильтрат пойдет. Понятно, что необходимо эту проблему исследовать. В первую очередь акцент будет делаться на здоровье и безопасности людей, которые живут на этой территории", - подчеркнула эколог.

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