"Экологическая Альтернатива" провела субботник в Киеве

Мария Шевчук Кияни 17:09, 19.09.2020

Активисты партии "Экологическая Альтернатива" вышли на очередной субботник в Киеве. В этот раз они навели порядок на территории экопарка Осокорки. Видео с субботника на своей странице в Фейсбуке опубликовал лидер партии, экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов.

Как видно из видео, партийцы убрали целые кучи бытового мусора со стихийных свалок на улице Коллекторной в городе Киев.

"Вот, на что способна команда Екоальтернатива. Всего полчаса на одной точке, и здесь уже можно спокойно гулять и отдыхать, наслаждаясь природой. А собранный мусор пойдет не просто на очередной полигон, а на переработку", – написал Фирсов в сопроводительном тексте к видео .

Он также отметил, что в ходе уборки активисты не просто вывозили мусор, а предварительно сортировали его.

По словам Фирсова, при желании коммунальные службы города могут избавить Киев от мусорных завалов за очень короткое время. Потому навести порядок в экопарке Осокорки активисты смогли всего за полчаса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Фирсов резко высказался о взятке для нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко, которого НАБУ разоблачило на взятке за внесение изменений в экологический законопроект. Фирсов подчеркнул: во власти сейчас немало тех, кто пришел ради обогащения. При этом, по мнению экс-главы Госэкоинспекции, сообщников Юрченко следует искать среди руководства экологического комитета.

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