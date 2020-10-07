"Экоальтернатива" рассказала, как обеспечить киевлян питьевой водой

Команда партии "Экологическая альтернатива" и кандидат в мэры Киева Егор Фирсов представили свой план по обеспечению киевлян питьевой водой.

На Facebook-странице политсилы напомнили, что 69% питьевой водопроводной воды в Киеве не соответствует никаким санитарным нормам.

"Фактически, мы вынуждены пить техническую воду, хотя несколько лет назад нам обещали, что ситуация изменится. Сети столицы устарели и давно нуждаются в обновлении, а очистные сооружения Киевводоканала не работают должным образом. Столица нуждается в новой водной политике!" – сказано в сообщении.

Команда партии предложила следующие решения:

мы сделаем все, чтобы реконструировать Бортническую станцию аэрации, которая очищает сточные воды Киева и области. Модернизация Киевводоканала – это наш приоритет!

Обновим существующую технологическую схему на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях.

Введем новые и наиболее современные средства очистки воды по европейским стандартам и нормам.

Оборудуем систему ливневой канализации города очистными сооружениями, чтобы водоемы не загрязнялись.

Заставим предприятия очищать воду, которую они используют.

"Питьевая вода из-под крана – это не утопия! Мы готовы упорно работать для того, чтобы киевляне получали действительно чистую воду прямо в свои дома. Поддерживай Экологическую Альтернативу, потому что это больше чем политика, это личное!" – сказано в сообщении.