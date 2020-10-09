"Экоальтернатива" призвала власти Киева запретить эксплуатацию животных в цирках. Видео

В Киеве активисты призвали власть запретить использование диких животных в цирках, а также ввести административную ответственность за такие действия.

С поддержкой такой инициативы киевлян, которые ранее неоднократно выходили с протестами под стены Национального цирка Украины в столице, выступили члены организации Экологическая Альтернатива. Об этом говорится в их сообщении и ролике на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Экоактивисты подчеркнули, что животным однозначно не место в цирке. Ведь там они всю жизнь вынуждены проводить в тесных клетках без доступа солнечного света. В частности, цирковых животных выводят оттуда только во время спектаклей и заставляют выполнять трюки и действия, которые не являются для них естественными.

"Например, в цирках тигров заставляют прыгать в огненное кольцо, хотя общеизвестно, что тигры панически боятся огня. Методы дрессуры в цирке не отличаются гуманностью: недокармливание, пинание острыми палками, электрошокер, кнут и побои. В застенках цирка много боли и страданий ни в чем не повинных живых существ", – подчеркнули члены Эковльтернативы.

Они отметили, что, к сожалению, это часто не осознают взрослые, когда приводят детей на спектакли с животными.

"Такому поведению с братьями меньшими мы хотим учить наших детей? Цирк должен быть и будет без животных! Экологическая Альтернатива поддерживает запрет использования животных в цирках!" – подытожили активисты.

Они также анонсировали встречу с руководством КГГА, чтобы наконец сдвинуть с места решение этой проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019-го в Киеве окончательно запретили существование цирков шапито, в которых содержали животных. Так, Окружной административный суд столицы подтвердил законность соответствующего решения КГГА от 2017 года.