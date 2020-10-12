"Экоальтернатива" представила план по приумножения зеленых зон Киева

В партии "Экологическая альтернатива" выступили за сохранение и приумножение зеленых зон в Киеве и сознательно отказались от билбордов.

На странице партии в Facebook отметили, что столица развивается, увеличивается количество ее жителей и застроек, что со своей стороны требует обустройства дополнительных парков, скверов, зон отдыха и рекреации.

"Зеленые зоны в городах имеют большое значение для окружающей среды, ведь помогают ликвидировать загрязнение воздуха, регулировать тепловой режим, снижают уровень шума. Над одним квадратным километром городской территории содержится в 500 раз больше пыли, чем над такой же площадью, покрытой зелеными насаждениями. И это не говоря эстетическое и санитарное состояние города!" – сказано в сообщении.

В политсиле напомнили, что по данным Государственного агентства лесных ресурсов, только 37,2% территории Киева покрыто зелеными насаждениями.

"По этому показателю мы существенно отличаемся от европейских столиц не в лучшую сторону. Например, залесненность Берлина составляет 46% территории. В нашей же столице под угрозой застройки оказались и парки, и скверы, и побережья", – отметили в "Экоальтернативе".

Партия предложила следующие решения:

обеспечить определение границ и назначения земельных участков.

Закрепить за некоторыми из них статус земель рекреационного назначения и зон отдыха.

Расширить и создать новые территории и объекты природно-заповедного фонда в пределах Киева.

Обслуживать и защищать площади зеленых и голубых зон в городе.

Внедрить изменения в генплан территорий по увеличению территорий зеленой инфраструктуры.

"Достаточно уничтожать зеленые зоны города! Экологическая альтернатива готова уже сейчас продвигать выполнения соответствующих решений в Киевсовете", – добавили в партии.