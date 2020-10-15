"Экоальтернатива" предложила план борьбы с изменением климата для Киева

В партии "Экологическая альтернатива" представили свой план по уменьшению и предупреждению угроз, стоящих перед Киевом из-за изменения климата.

На странице политсилы в Facebook напомнили, что глобальное изменение климата происходит во всем мире и в частности в Киеве.

"Каждое десятилетие у нас становится более жарким предыдущего. Только за прошлый год в столице 36 раз были побиты температурные рекорды! Также сокращается количество осадков, что создает риски по обеспечению пресной водой и повышает вероятность пожаров", – сказано в сообщении.

В "Экоальтернативе" отметили, что для того, чтобы уменьшить и предотвратить климатические угрозы и адаптировать город к необратимым изменениям действовать нужно немедленно. Это должно стать обязательным пунктом плана, согласно которому будет развиваться современный Киев, убеждены в партии.

Так, "Экологическая альтернатива" предлагает ряд следующих мер:

реализовать план адаптации городской инфраструктуры к изменениям климата по международному примеру.

Приспособить уличное пространство к аномальной жаре и сильным осадкам, увеличить количество зеленых и синих зон в городе.

Воплотить в жизнь схему превращения Киева в углеродно-нейтральный город до 2050 года.

Повысить эффективность использования энергии в домах, проводя модернизацию и привлекая частные инвестиции.

Уменьшить энергопотребление зданий Киева на 25% к 2030 году, на 70% – до 2050 года.

"Это – только часть обязательных действий, которых требует настоящая европейская столица сегодня, когда весь мир сосредоточен на противодействии климатическим изменениям и их катастрофическим последствиям. "Экологическая альтернатива" идет в Киевсовет для того, чтобы продвигать и реализовывать подобные решения!", – сказано в сообщении политсилы.