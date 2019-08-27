"Еб*л вас, льготников!" В Киеве маршрутчик жестоко избил участника Майдана. Видео

В Киеве водитель маршрутки, которая направлялась от станции метро "Лесная" в Чернигов, набросился на участника Революции Достоинства и инвалида войны 3 группы, который хотел воспользоваться правом льготного проезда.

Соответствующее видео и обращение потерпевшего появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что после предъявления удостоверения участника боевых действий маршрутчик вытолкал мужчину из транспорта и заблокировал еще и соседний автобус.

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"Позвал своих коллег и уже толпой они начали мне угрожать. При очередной попытке спокойно войти водитель оттолкнул меня и, когда я развернулся спиной, ничего не ожидая, начал душить сзади, пока случайно не уронил пачку денег. На тот момент я чуть не задохнулся. Я решил вызвать полицию. Водитель сразу закрыл двери на ключ и засобирался в путь, оскорбив меня и сказав: "Я еб*л вас, льготников, в рот", –рассказал ветеран.

После этого мужчина вызвал полицию. В свою очередь водитель в спешке уехал. Полиция прибыла на место инцидента, когда маршрутчика уже не было на месте.

Правоохранители посоветовали потерпевшему написать заявление в Укртранс, что он и сделал в отделении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве водитель маршрутки отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив даже причину.

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