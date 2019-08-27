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"Еб*л вас, льготников!" В Киеве маршрутчик жестоко избил участника Майдана. Видео

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В Киеве водитель маршрутки, которая направлялась от станции метро "Лесная" в Чернигов, набросился на участника Революции Достоинства и инвалида войны 3 группы, который хотел воспользоваться правом льготного проезда.

Соответствующее видео и обращение потерпевшего появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что после предъявления удостоверения участника боевых действий маршрутчик вытолкал мужчину из транспорта и заблокировал еще и соседний автобус.

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В Киеве маршрутчик жестоко избил участника Майдана

В Киеве маршрутчик жестоко избил участника Майдана

"Позвал своих коллег и уже толпой они начали мне угрожать. При очередной попытке спокойно войти водитель оттолкнул меня и, когда я развернулся спиной, ничего не ожидая, начал душить сзади, пока случайно не уронил пачку денег. На тот момент я чуть не задохнулся. Я решил вызвать полицию. Водитель сразу закрыл двери на ключ и засобирался в путь, оскорбив меня и сказав: "Я еб*л вас, льготников, в рот", –рассказал ветеран.

После этого мужчина вызвал полицию. В свою очередь водитель в спешке уехал. Полиция прибыла на место инцидента, когда маршрутчика уже не было на месте.

Правоохранители посоветовали потерпевшему написать заявление в Укртранс, что он и сделал в отделении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве водитель маршрутки отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив даже причину.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
Майдан Революция Достоинства
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Serov Oleg
Serov Oleg
эта перхоть зае.бала всех маршрутчиков со своими корочками..
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
ох су_ка и тварь..."бабла" ему в рот насовать,гниде-и хай жрёт...надеюсь ребята из "ПС" ему "проведут беседу"...
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Сидорович Антон
Сидорович Антон
коммент сразу потерли =) видимо много было мата, ну тогда напишу без мата , мне 1 показалось что "ветеран" и "потерпевший" судя с видео слишком много быкует? я ожидал открыв видео увидеть как водитель его пиз... ну по крайней мере судя с описания новости, и что я там увидел? какого то аху... ветерана? я не понял, это такая тупая открытая пропаганда или что ? когда текст 1 а видео ему не соответствует? я типо должен почувствовать какую то жалость к этому ветерану или что ? я что то не совсем понимаю смысл этой пропаганды ?
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