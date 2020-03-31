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31 марта • обновлено в 15:01
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Движение троллейбусов на маршруте Гетьмана-Довженко восстановлено

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Несмотря на карантин в Киеве продолжается реконструкция Шулявского путепровода. В ходе выполнения работ удается восстанавливать прерванное или ограниченное ранее транспортное сообщение. Где именно сейчас можно проехать, рассказали в КГГА.

Так будет выглядеть транспортная развязка после завершения реконструкции Шулявского путепровода

Так будет выглядеть транспортная развязка после завершения реконструкции Шулявского путепровода

Так, 31 марта было возобновлено движение троллейбусов между улицами Вадима Гетьмана и Александра Довженко. Частично восстановлено также движение автомобильного транспорта.

"Восстановлено движение автомобильного транспорта по съездам с ул. Вадима Гетьмана на пр. Победы, в направлении ст. метро "Житомирская" и с пр. Победы на ул. Александра Довженко, в направлении ст. метро "Дорогожичи", - говорится в сообщении

Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах продолжаются.

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Тема
Дороги в Украине
Место
Украина Киев
Тег
ремонт и строительство дорог
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