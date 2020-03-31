Движение троллейбусов на маршруте Гетьмана-Довженко восстановлено

Несмотря на карантин в Киеве продолжается реконструкция Шулявского путепровода. В ходе выполнения работ удается восстанавливать прерванное или ограниченное ранее транспортное сообщение. Где именно сейчас можно проехать, рассказали в КГГА.

Так будет выглядеть транспортная развязка после завершения реконструкции Шулявского путепровода

Так, 31 марта было возобновлено движение троллейбусов между улицами Вадима Гетьмана и Александра Довженко. Частично восстановлено также движение автомобильного транспорта.

"Восстановлено движение автомобильного транспорта по съездам с ул. Вадима Гетьмана на пр. Победы, в направлении ст. метро "Житомирская" и с пр. Победы на ул. Александра Довженко, в направлении ст. метро "Дорогожичи", - говорится в сообщении

Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах продолжаются.

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