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15 сентября • обновлено в 12:18
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Пришлось вырезать дверь: в Киеве сгорела квартира с людьми. Фото и видео

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15 сентября, в Киеве супружеская пара погибла при пожаре в многоквартирном доме. Муж и жена задохнулись дымом.

Об этом сообщил "Информатор". Огонь вспыхнул около 23:00 на улице Лаврская, 4в. В результате пожара дотла выгорела одна из квартир (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Место трагедии

Место трагедии

"Информатор"

Чтобы попасть внутрь помещения спасателям пришлось вырезать дверь, которая была закрыта изнутри. Внутри они обнаружили тела двух пенсионеров.

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Обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте происшествия работала ГСЧС, полиция и "Скорая помощь".

Пожар вспыхнул в доме на улице Лаврской

Пожар вспыхнул в доме на улице Лаврской

"Информатор"

Квартира на третьем этаже выгорела дотла

Квартира на третьем этаже выгорела дотла

"Информатор"

Инцидент произошел в ночь на воскресенье 15 сентября

Инцидент произошел в ночь на воскресенье 15 сентября

"Информатор"

Спасателям пришлось вырезать дверь

Спасателям пришлось вырезать дверь

"Информатор"

На месте происшествия работали пожарные и спасатели

На месте происшествия работали пожарные и спасатели

"Информатор"

Полиция устанавливает причины произошедшего

Полиция устанавливает причины произошедшего

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Киев накрыла целая волна пожаров.

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Тема
Пожар в Киеве
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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