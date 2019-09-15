Пришлось вырезать дверь: в Киеве сгорела квартира с людьми. Фото и видео

15 сентября, в Киеве супружеская пара погибла при пожаре в многоквартирном доме. Муж и жена задохнулись дымом.

Об этом сообщил "Информатор". Огонь вспыхнул около 23:00 на улице Лаврская, 4в. В результате пожара дотла выгорела одна из квартир (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Место трагедии "Информатор"

Чтобы попасть внутрь помещения спасателям пришлось вырезать дверь, которая была закрыта изнутри. Внутри они обнаружили тела двух пенсионеров.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте происшествия работала ГСЧС, полиция и "Скорая помощь".

Пожар вспыхнул в доме на улице Лаврской "Информатор"

Квартира на третьем этаже выгорела дотла "Информатор"

Инцидент произошел в ночь на воскресенье 15 сентября "Информатор"

Спасателям пришлось вырезать дверь "Информатор"

На месте происшествия работали пожарные и спасатели "Информатор"

Полиция устанавливает причины произошедшего "Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Киев накрыла целая волна пожаров.

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