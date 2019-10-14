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14 октября • обновлено в 21:11
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ДТП со скорой в Киеве: момент кровавой трагедии попал на видео

1.4т Читать материал на украинском

Момент смертельной ДТП с машиной скорой помощи в Киеве попал на камеры видеонаблюдения.

Запись опубликована на странице группы "Киев оперативный" в Facebook. В результате трагедии погибло два человека, еще пятеро пострадали - среди них дети.

На кадрах видно, как Peugeot влетел в бок скорой, из-за сильного удара карету перекинуло на бок, а легковушку сильно закрутило на дороге.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в центре Киева машина скорой помощи перевернулась вместе с медиками и пациентом. Тогда авария произошла на пересечении улиц Жилянской и Антоновича.

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Место
Украина Киев
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