Авария с тещей Притулы и Хомутынника: в деле наметились очередные странности

Адвокат пострадавших в ДТП в Киеве, в которое угодила теща шоумена Сергея Притулы и нардепа VIII созыва от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника Лилия Сопельник, указал на странности в ходе расследования.

Так, следователь не сообщил ни потерпевшим (матери и ее 9-летнему сыну), ни их защите, какое подозрение будет вручаться Сопельник и когда ей выберут меру пресечения, пишут "Вести".

"Суд прошел без нашего ведома. Нам не дали возможность изложить свою позицию. Сейчас мы готовим апелляцию на решение суда по поводу домашнего ареста только на ночь. Считаем, что для нее надо выбрать круглосуточный арест с ношением браслета", – рассказал адвокат Юрий Сухов.

ДТП с Лилией Сопельник Facebook/Dima Yarosh

У пострадавшей женщины раздроблены ключица и таз, черепно-мозговая травма, сильно пострадали внутренние органы. У ребенка сломаны несколько ребер и сотрясение мозга. Состояние обоих оценивают как тяжелое.

Как писал OBOZREVATEL, автомобиль Лилии Сопельник во дворе жилого дома задом буквально снес мать и 9-летнего мальчика. Чтобы достать их, очевидцам пришлось поднимать машину.

Сергей Притула подтвердил, что за рулем машины была его теща, но попросил не связывать его с этой аварией, поскольку не являлся ее виновником. Также он пообещал помощь семье пострадавших, однако те заявили, что никаких предложений не получали.

Помимо этого, соседи Лилии рассказали, что ее родственники начали активно распространять информацию, что ей за рулем якобы стало плохо. Суд тем временем установил ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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