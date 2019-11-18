Смертельное ДТП с мажоркой: как семья из Полтавы отчаянно борется за справедливость

Страшное ДТП в Полтаве, где Mercedes под управлением владелицы ресторанного бизнеса Натальи Саенко насмерть сбил на "зебре" 15-летнего Артема Левченко, вызвало сильный резонанс.

Оказалось, что родные Артема уже более года "выгрызают" справедливость.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Mercedes сбил 15-летнего Артема Левченко на пешеходном переходе. Школьник скончался через два месяца в больнице.

Странное расследование

18 ноября состоялось судебное заседание, на котором в качестве свидетеля допросили одного из патрульных полицейских, который был на месте ДТП. Правоохранитель рассказал, что боди-камера на месте происшествия не работала, а свидетелей они не опрашивали.

Об этом OBOZREVATEL рассказал адвокат пострадавших Дмитрий Семеха.

Но это далеко не все "ляпы" силовиков. Семеха отметил, что на сегодняшний день пять следователей были привлечены к дисциплинарной ответственности, а в отношении некоторых силовиков Государственное бюро расследований открыло уголовные производство по ст. "сокрытие преступления" и "халатность".

15-летний Артем Левченко Facebook Натальи Левченко

Вот что известно о ходе досудебного расследования, которое длилось около восьми месяцев:

По словам Дмитрия Семехи, на первоначальной план-схеме ДТП не было указано место, где лежал Артем. "Это самый простой вопрос, который дает понимание, что следствие было не объективным", – отметил адвокат. На месте происшествия, по словам защитника, правоохранители никого не опросили. В итоге львиную долю свидетелей нашли сами родители (из 30 человек около 25-ти нашли мать и отец Артема). Первые свидетели были опрошены через четыре дня. Это при том, что ДТП было резонансным: центр города, пешеходный переход, школьник. Патрульные позволили мужу Натальи Саенко забрать видеорегистратор с "мерса". Об этом мужчина сам рассказал на суде (см. видео).

Устройство было возвращено на следующий день, но уже с пустой картой. Адвокат потерпевших считает, что флеш-карта была заменена на новую, и защита попытается это доказать.

Место ДТП 0532.ua

Место ДТП poltava.to

В целом ситуация с ДТП, по его словам, вырисовывается довольно неоднозначная и прокуратура с полицией заняли "мегапассивную позицию". В итоге то ли недоработки, то ли намеренных действий родители погибшего школьника оказались в ситуации, когда им приходится в буквальном смысле "выгрызать" каждое доказательство.

Потерявшие сына родители: "Нет сил!"

Отец и мать уверены, что рассмотрение дела пытаются затягивать. "Такое впечатление, что нас берут на измор. Если раньше ты был собран, то спустя время уже нет сил ни физически, ни психоэмоционально выдержать такой забег", – рассказала OBOZREVATEL Наталья Левченко

Что касается водителя Mercedes Натальи Саенко, то по мнению Левченко никаких попыток выразить свое отношение к произошедшему она не увидела.

"Видимся только в зале судебных заседаний. Она молчит. Только адвокаты выступают. Какого-то раскаяния я не вижу", – рассказала потерявшая сына мать.

Наталья Саенко на одном из судебных заседаний kolo.news

По словам Левченко, после ДТП внедорожник под управлением Саенко остановился только метрах в 50-ти за "зеброй". Не было и следов торможения. Выйдя из авто, водитель не подошла к ребенку, а принялась звонить по телефону. Результаты радиоразведки, которые запросили родители Артема показали, что звонки были мужу, матери, охраннику. Не в "скорую".

В то же время по данным СМИ Саенко не первый раз совершает ДТП. В 2016 году Полтавский суд обязал женщину заплатить 3,5 тыс. грн штрафа за нетрезвое вождение автомобиля.

Убийственные цифры

Как сообщал OBOZREVATEL, за 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 122 354 ДТП. В результате аварий погибло 2 716 человек и пострадали 26 739.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году показатель смертности в Украине в ДТП составил 13,7 смертей на 100 тысяч человек. Наша страна занимает 104 место по этому фактору.

Как сообщал OBOZREVATEL,

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