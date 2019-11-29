ДТП с Кулебой: стало известно, что будет с кровавым перекрестком

После жуткой аварии с омбудсменом Николаем Кулебой на перекрестке одесской трассы под Киевом состоялось выездное совещание. Чиновники предложили методы борьбы с ДТП на "проклятом" участке.
В частности, перекресток Чабаны – Гатное и улицу Киевскую рекомендуется оборудовать дублирующими дорожными знаками и определить этот участок приоритетным для дежурства нарядов патрульной полиции.
Отметим, что о проблеме дублирующих дорожных знаков OBOZREVATEL сообщал еще в декабре 2018 года, когда на перекрестке только подключили светофор.
Момент аварии с Уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой 24 ноября на трассе Киев-Одесса
Скриншот "Безопасная Киевщина"
Идея с приоритетным дежурством патрульных также не нова. В том же 2018-м на запрос наших журналистов в УПП в Киевской области сообщили, что была учтена необходимость приближения экипажей и уделение внимания к перекрестку.
Ответ УПП в Киевской области OBOZREVATEL в декабре 2018 года
Тянучка на перекрестке Чабаны - Гатное одесской трассы
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, на участке Чабаны – Гатное регулярно происходят ДТП. Проблему может решить строительство запланированных двухуровневых развязок. Но работы до сих пор не начаты.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.