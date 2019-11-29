ДТП с Кулебой: стало известно, что будет с кровавым перекрестком

После жуткой аварии с омбудсменом Николаем Кулебой на перекрестке одесской трассы под Киевом состоялось выездное совещание. Чиновники предложили методы борьбы с ДТП на "проклятом" участке.

В частности, перекресток Чабаны – Гатное и улицу Киевскую рекомендуется оборудовать дублирующими дорожными знаками и определить этот участок приоритетным для дежурства нарядов патрульной полиции.

Отметим, что о проблеме дублирующих дорожных знаков OBOZREVATEL сообщал еще в декабре 2018 года, когда на перекрестке только подключили светофор.

Момент аварии с Уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой 24 ноября на трассе Киев-Одесса Скриншот "Безопасная Киевщина"

Идея с приоритетным дежурством патрульных также не нова. В том же 2018-м на запрос наших журналистов в УПП в Киевской области сообщили, что была учтена необходимость приближения экипажей и уделение внимания к перекрестку.

Ответ УПП в Киевской области OBOZREVATEL в декабре 2018 года

Тянучка на перекрестке Чабаны - Гатное одесской трассы Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, на участке Чабаны – Гатное регулярно происходят ДТП. Проблему может решить строительство запланированных двухуровневых развязок. Но работы до сих пор не начаты.

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