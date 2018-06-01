В Киеве грузовик сбил двоих людей на переходе. Фото 18+

В Киеве 1 июня на ул. Щербаковского водитель грузовика на пешеходном переходе сбил сразу двоих людей.
По предварительным данным, пострадавшими являются сотрудники дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района, рассказали очевидцы в группе Facebook dtp.kiev.ua.
"ДТП было час назад, а на асфальте остались кровь и вещи потерпевших", ― сообщили свидетели.
Место аварии
Telegram "Киев Оперативный"
Telegram "Киев Оперативный"
Telegram "Киев Оперативный"
Обоих пострадавших госпитализировали в критическом состоянии.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве авто сбило велосипедиста на пешеходном переходе.