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В Киеве грузовик сбил двоих людей на переходе. Фото 18+

1.6тЧитать новость на украинском

В Киеве 1 июня на ул. Щербаковского водитель грузовика на пешеходном переходе сбил сразу двоих людей.

По предварительным данным, пострадавшими являются сотрудники дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района, рассказали очевидцы в группе Facebook dtp.kiev.ua.

"ДТП было час назад, а на асфальте остались кровь и вещи потерпевших", ― сообщили свидетели.

Место аварии

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

Обоих пострадавших госпитализировали в критическом состоянии.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве авто сбило велосипедиста на пешеходном переходе.

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