ДТП под Киевом устроил уроженец РФ, ранее судимый за смертельную аварию, – журналист

Виновник ДТП в Козине, в результате которого погибла семья с детьми, ранее отбывал наказание за еще одну смертельную аварию.

Об этом в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак. По его словам, водитель Антон Желепа 1981 года рождения является уроженцем России, а именно города Штоково-17 Приморского края. Однако у него есть паспорт гражданина Украины.

"Ранее судимый: 13.11.2007 года Печерским районным судом Киева по ч.2 ст.345 УК Украины к 4 годам лишения свободы. На основании ст.75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года;

27.09.2010 года Васильковским районным судом Киевской области по ч. 2 ст. 286 УК Украины к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком 3 года", – написал журналист.

Антон Желепа. Фото - соцсети

Антон Желепа. Фото - соцсети

Как писал OBOZREVATEL, в результате ДТП под Киевом на Старообуховской трассе погибли четыре человека: муж с женой, а также 8-летняя девочка умерли почти сразу, а 10-летний мальчик – в больнице. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи.