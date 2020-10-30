ДТП на Майдане в Киеве: стало известно, кто погиб и пострадал под колесами Land Rover

Виктория Довгань Кияни 23:03, 30.10.2020 Обновлено: 23:26, 30.10.2020

Среди погибших в результате смертельного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве, которое произошло 30 октября, – две женщины 40 и 70 лет.

Об этом сообщается на странице "Типичный Киев" в Facebook. Кроме того, появилась информация о пострадавших. Среди них – дети.

В частности, от удара автомобиля серьезные травмы получили мать с ребенком. Они в тяжелом состоянии. Еще один ребенок был госпитализирован из-за сильного шока от увиденного.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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