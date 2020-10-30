ДТП на Майдане в Киеве: стало известно, кто погиб и пострадал под колесами Land Rover
Тяжелые травмы получили мать с ребенком
Их состояние медики оценили как тяжелое
Один ребенок попал в больницу с шоком
Среди погибших в результате смертельного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве, которое произошло 30 октября, – две женщины 40 и 70 лет.
Об этом сообщается на странице "Типичный Киев" в Facebook. Кроме того, появилась информация о пострадавших. Среди них – дети.
В частности, от удара автомобиля серьезные травмы получили мать с ребенком. Они в тяжелом состоянии. Еще один ребенок был госпитализирован из-за сильного шока от увиденного.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в центре Киева, на Майдане Незалежности, 30 октября произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадали еще четверо.
Водитель Land Rover на всей скорости проехался по пешеходной зоне. Выяснилось, что водитель потерял сознание из-за недавно перенесенной операции.
За рулем находился киевлянин Назаренко 1954 года рождения.
Полиция показала ролик с траекторией движения автомобиля Land Rover, который наехал на пешеходов.